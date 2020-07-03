Граждане Грузии не смогут посетить Данию

Грузия не вошла в список стран, для которых Дания снимает ограничения на въезд в страну - информация опубликована на сайте министерства иностранных дел Королевства, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Снятие ограничений коснется шести стран - не членов Евросоюза. В этот список вошли: Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Таиланд.

В тоже время МИД Дании, не советует своим гражданам путешествовать в вышеперечисленные страны без особой надобности, ввиду того, что в этих странах действуют ограничения и правила карантина в отношении датских граждан.

Ранее Евросоюз включил Грузию в список тех 15 безопасных стран - не членов ЕС, для которых открывает границы с 1 июля.

Помимо Грузии в список ЕС вошли: Канада, Австралия, Марокко, Япония, Южная Корея, Алжир, Черногория, Руанда, Новая Зеландия, Тунис, Сербия, Таиланд, Уругвай и Китай. В то же время, на Китай распространяется условие, что он также откроет свои границы для граждан ЕС.

Об открытии границ для Грузии и еще нескольких третьих стран также заявили Германия, Нидерланды, Испания, Франция, Латвия, Швейцария и Италия.

Вместе с тем Австрия снимет ограничения на въезд в страну для граждан стран - не членов Евросоюза, в том числе и Грузии, только с 30 сентября. Об этом сообщает посольство Грузии в Вене.

Грузия в свою очередь откроет небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения до 1 августа.

Туристическая сфера – одна из наиболее пострадавших в Грузии из-за коронавируса, так как власти Грузии закрыли все границы в марте этого года, чтобы обезопасить население.