В Грузии будут строже наказывать за нанесение ущерба природе

Гражданин, который несет ответственность за нанесение вреда окружающей среде, будет обязан исправить результаты причиненного ущерба за свой счет, передает Trend со ссылкой на Грузи Онлайн.



Правительство Грузии утвердило законопроект «О природоохранной ответственности» с целью правового регулирования смягчения и предотвращения ущерба окружающей среде.



Согласно проекту, все существующие в Грузии предприятия будут обязаны сократить и устранить нанесение значительного вреда окружающей среде.



Новый механизм подразумевает не просто денежное возмещение ущерба, но и предусматривает проведение мероприятий по сокращению и искоренению нанесенного вреда.



Как отмечают в правительстве, действующее законодательство было полностью построено на монетарной ответственности за нанесение вреда окружающей среде. То есть сумма, выплаченная за нанесенный ущерб, направлялась в государственный бюджет. Однако в бюджете не было предусмотрено использование этих средств на проведение конкретных мероприятий по восстановлению поврежденной среды.



Согласно новому законопроекту, теперь суммы, выплаченные за нанесенный ущерб, попадут на специально созданный счет, а собранные средства будут потрачены на мероприятия по устранению ущерба.



Кроме того, установлены высокие штрафные санкции для тех предприятий, которые будут загрязнять атмосферный воздух вредными веществами.