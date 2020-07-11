Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии

За минувшие сутки в Грузии выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается на официальном правительственном сайте StopCov, общее число зараженных в стране к этому времени составляет 981.

Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписаны еще пять вылеченных от COVID-19. В общей сложности от вируса уже вылечились 846 пациентов.

За время пандемии в Грузии скончались 15 человек. Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

В карантине в данное время находятся 4 851 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 231.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.