Эпидемиологи обнародовали новые данные по коронавирусу в Грузии
За минувшие сутки в Грузии выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Как сообщается на официальном правительственном сайте StopCov, общее число зараженных в стране к этому времени составляет 981.
Вместе с тем за последние 24 часа из клиник выписаны еще пять вылеченных от COVID-19. В общей сложности от вируса уже вылечились 846 пациентов.
За время пандемии в Грузии скончались 15 человек. Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
В карантине в данное время находятся 4 851 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 231.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
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