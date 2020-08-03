МВД Грузии задержало наркодилеров, продавших наркотики на 600 тысяч долларов

МВД Грузии выявило крупномасштабную схему продажи наркотиков — задержана группа наркореализаторов, которые в 2020 году преступным путем получили сумму от продажи наркотиков в размере до 2 млн. лари (около 600 тысяч долларов). Об этом сегодня на брифинге заявил директор департамента Центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Задержание четверых членов группировки наркодилеров произошло в поселке Поничала в пригороде Тбилиси. Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Полиция во время обыска жилых домой задержанных изъяла в качестве вещественного доказательства героин, крупную денежную сумму, мобильные телефоны и банковские карты.

Следствие установило, что обвиняемые разработали преступную схему продажи наркотиков, с помощью которой они управляли финансовыми ресурсами через онлайн-тотализаторы.