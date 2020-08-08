Основные доходы банковской системы Грузии связаны с кредитованием частных лиц
Согласно результатам финансовых отчетов грузинских коммерческих банков, их кредитный портфель отличается преобладанием кредитов, выданных частным лицам, сообщает Trend со ссылкой на COMMERSANT.
Этот сегмент также приносит им основную часть прибыли
В первую очередь это касается двух крупнейших банков страны – «Банка Грузии» и «ТВС- банка».
В частности доход «Банка Грузии» от процентов по кредитам во втором квартале 2020 года составил 560, 9 млн. лари.
Большая часть процентных доходов банка приходится на кредитование частных лиц – 347, 3 млн. лари. На втором месте – доходы от процентов на кредитование торговли и услуг – 121, 1 млн. Доход «БГ» от оборота ценных бумаг составил 78, 1 млн. лари.
Процентные «ТВС-банка» во втором квартале 2020 года составили 595, 4 млн. лари.
Как и в случае с «Банком Грузии», и тут основная часть процентных доходов приходится на кредитов частных лиц – 329, 7 млн.. На втором месте – проценты от кредитования торговли и услуг – 119, 2 млн. лари.
По линии ценных бумаг доход «ТВС-банка» составил 90, 2 млн. лари.
Следует также отметить, что во втором квартале 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года процентный доход «ТВС-банка» вырос на 16 млн. лари, «Банка Грузии» - на 14 млн. лари.