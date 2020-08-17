ЦИК Грузии объявил главной целью привлечь как можно больше наблюдателей на парламентские выборы

Главная цель Ценральной избираельной комиссии Грузии - привлечь как можно больше международных наблюдателей на парламентские выборы 2020 года. Об этом журналистам сегодня заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Выборы в парламент Грузии состоятся 31 октября.

Соответствующее ведомство разработает протокол относительно визита международных наблюдателей. А пока ЦИК активно сотрудничает с соотвествующим минисертсовм и Межведомственным координационным советом, - отметила глава комиссии.

«Это важно, во-первых, с точки зрения прозрачности, а во-вторых, с точки зрения беспристрастной и профессиональной оценки. Мы полагаем, что поддержка наблюдателей будет иметь решающее значение, и мы готовы работать с любым агентством над разработкой протокола, который максимально позволит Миссии ОБСЕ, также наблюдательским миссиям IRI, NDI и другим международным организациям, провести полноценное наблюдение на выборах», - сказала Жвания.

Председатель ЦИК также сказала, что ответственность за проведение выборов не лежит целиком на какой-либо из сторон, так как свою долю ответственности несет каждый политический игрок.

«Я считаю, что все политические партии готовятся к выборам, потому что мы ведем активную коммуникацию в ежедневном режиме с партиями, в том числе по установлению границ, по принятому решению о вопросах функций округов. К нам обратились 68 политических партий, и что самое главное, возможность политического представительства, очевидно, сейчас намного лучше, что как раз точно определяет их высокую мотивацию для участия в выборах», - сказала Жвания.

Глава ЦИК также считает, что избирательная комиссия хорошо подготовлена к выборам «с точки зрения кибергигиены».

«Рекомендации ОБСЕ очень важны, на них у нас есть соответствующий ответ. ЦИК считает, что законодательные изменения, которые также были реализованы при помощи и поддержке международных партнеров, действительно позитивны. Эти изменения способствуют решению любого вопроса, включая укомплектование избирательных комиссий, и, с другой стороны, одним из наиболее важных направлений деятельности избирательной администрации будет максимальная прозрачность, способствование прозрачности процесса, уважение закона и следование пути, который даст гарантии проведения справедливых и свободных выборов», - сказала Жвания.

Говоря о том, что выборы придется проводить в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса, Жвания отметила, что в ближайшее время будут разработаны конкретные инструкции. При этом все будет расписано после консультаций с политическим спектром и неправительственными организациями.

«Что касается пандемии, то именно в этой части мы также работаем с Агентством международного развития США. У нас есть некоторые наброски, которые я уже озвучивала. Возможно будут маски, дезинфицирующие растворы на избирательных участках и не только маски, работа в перчатках и так далее», — отметила Жвания.