Тысяча грузинских сёл получат высокоскоростной интернет

Исполнительный совет Всемирного банка выделил 35,7 млн евро (40 млн долларов США) на финансирование проекта Log-in Georgia, который направлен на подключение населения грузинских сел, предприятий и государственных учреждений к высококачественному широкополосному Интернету и развития цифровых услуг для сельского населения, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В рамках проекта высокоскоростной Интернет получат до 1000 деревень, в том числе и в высокогорье и охватит около 500 000 человек, которые в настоящее время проживают в районах, где отсутствует качественный и высокоскоростной доступ в Интернет.

«Всемирный банк поддерживает цель Грузии по использованию цифровых технологий для повышения ее экономической конкурентоспособности и, таким образом, создания для своих граждан больших рабочих мест и возможностей», - сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

Проект будет реализован течение пяти лет некоммерческим юридическим лицом Open Net при поддержке Комиссии по коммуникациям Грузии и под надзором Министерства экономики Грузии.