Габуния: Готовность системы здравоохранения к реагированию на эпидугрозы намного выше, чем несколько месяцев назад

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния утверждает, что система здравоохранения страны готова к реагированию на эпидугрозы, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По ее словам, в стране имеется необходимый запас дыхательных аппаратов, средств индивидуальной защиты и тестов.

«Сегодня готовность системы здравоохранения к реагированию на микровспышки и эпидугрозы намного выше, чем несколько, хотя бы и 2-3 месяца назад. Степень мобилизации медицинских учреждений высока. Сегодня 500 коек готовы к приему инфицированных коронавирусом. При необходимости количество коек будет увеличено. Есть конкретная схема, в зависимости от какого количества активных случаев будут мобилизованы дополнительные клиники.

Что касается средств индивидуальной защиты, то их есть запас также имеется, есть и запас тестов, будут и дополнительные закупки при поддержке Всемирного банка, а также с помощью Всемирной организации здравоохранения и других доноров, у нас есть определенная резервная помощь оборудования неотложной помощи, включая дыхательные аппараты. Так что уровень готовности достаточно высок», - заявила Тамар Габуния.