Грузия поднялась на одну строчку в мировом рейтинге экономической свободы

Грузия 12 сентября 2020 18:45 (UTC+04:00)
Грузия поднялась на одну строчку в мировом рейтинге экономической свободы

Грузия поднялась на одну строчку и заняла восьмое место в мировом рейтинге экономической свободы (Economic Freedom of the World: 2020), составленном канадским «Институтом Фрейзера» (Fraser institute), передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Соседями Грузии по рейтингу значатся Маврикий (7 место) и Ирландия (9 место). Одновременно Грузия опережает такие страны, как Канада (12), Великобритания (13), Эстония (14), Япония (19), Германия (21), Нидерланды (24), Австрия (26).

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава считает, что высокие оценки экспертов «Института Фрейзера» стали результатом успешных реформ, проведенных властями страны.

«В этом году мы опережаем многие высокоразвитые страны, в том числе Великобританию, Германию, Канаду, практически все страны постсоветского пространства, что, конечно же, связано с реформами нашей правительственной команды», — заявила Турнава.

Fraser Institute для составления рейтинга использует данные из отчетов других организаций. В частности, International Country Risk Guide, Global Competitiveness Report и Doing Business. Отчет Economic Freedom of the World: 2020 основан на данных за 2018 год.

В рейтинге «Мировая экономическая свобода» страны оцениваются по пяти основным направлениям. По сравнению с прошлым годом Грузия улучшила свои позиции по таким показателям, как правовая система и права собственности и монетарная политика.

В Минэкономики Грузии отмечают, что страна получила наивысшую оценку — 10 баллов, по следующим пунктам: предельная налоговая ставка, нормативные ограничения на продажу недвижимости, свобода на создание банковского счета в иностранной валюте, отсутствие обменных курсов на черном рынке, финансовая открытость, наличие коммерческих банков и контроль процентных ставок по кредитам.

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