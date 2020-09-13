За последние 24 часа в Грузии от коронавируса излечились шесть пациентов. Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По данным на сегодня, всего число выздоровевших составляет 1369 пациентов.

При этом за последние сутки в стране выявлено 152 новых случая коронавируса, всего в стране подтверждено 2227 случаев COVID-19.

От коронавируса в стране умерли 19 пациентов.

В режиме карантина находятся 5 882 граждан, в стационарах под наблюдением врачей - 390 человек.

Кроме того, 41 гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы.