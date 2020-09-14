Грузия остается в зеленой зоне - эпидемиолог

Показатель инцидентности на сто тысяч населения в Грузии на данный момент составляет 1,74. Это означает, что Грузия остается в зеленой зоне. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Рост ежедневных случаев был прогнозируем с повышением мобильности. Я еще раз призываю всех носить маски. Мы все еще остаемся в зеленой безопасной зоне, и мы должны постараться сохранить эту безопасность, а для этого нужно соблюдать рекомендации", - заявил Гамкрелидзе.

В стране расширен показатель тестирования, в августе средний дневной показатель был 4664, в сентябре 7961, но с 4 сентября по сей день средним показателем является 8259.

Гамкрелидзе также сообщил, что в выходные были протестированы 808 педагогов из более двух тысяч, которые отдыхали летом в Аджарии. Шестерых после этого госпитализировали.

Гамкрелидзе также отметил, что в Цагерском районе было зафиксировано 12 случаев, которые были связаны с одной большой свадьбой. Проверили шесть сел, всего 1107 образцов, инфекция выявлена не была ни в одном случае. В Кахети, в селе Матани, 11 случаев, которые также связаны с мероприятием, прошедшим в Гори.

Регион Самцхе-Джавахети Гамкрелидзе назвал самым спокойным в плане распространения вируса, затем следуют Самегрело, Имерети, где есть одна большая цепочка заражения - №32 школа.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 165. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране оставляет 2 392. С начала пандемии же в стране вылечились 1 369 человек. Скончались 19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.