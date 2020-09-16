В Тбилиси начали раздавать детские продуктовые наборы из-за отсрочки начала работы детских садов
Мэр грузинской столицы Каха Каладзе в детском саду №68 ознакомился с процессом раздачи продуктов воспитанникам сада, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
По информации мэрии Тбилиси, это разовая акция связана с двухнедельной отсрочкой воспитательного процесса.
По словам Кахи Каладзе, продуктовые наборы будет распределяться таким образом, чтобы избежать очередей.
В рамках социального проекта мэрии Тбилиси, в период с марта по июнь включительно, детские продуктовые наборы получили более 50 тысяч детей. На проект было потрачено до 12 миллионов лари.
В настоящее время в 183 детских садах Тбилиси зарегистрировано 58 005 детей. Возобновление работы садов запланировано на первое октября.
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