В Грузии созданы полицейские группы для обеспечения безопасности в день выборов

МВД Грузии обещает обеспечить проведение парламентских выборов 31 октября в безопасной, свободной и спокойной среде. С этой целью во всех регионах страны будут созданы мобильные группы полиции, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Мобильные группы будут реагировать на все факты правонарушений. Одновременно ведомство будет поддерживать коммуникацию с международными наблюдательскими миссиями и аппаратом Народного защитника. Вести диалог с этими структурами поручено департаменту международных отношений и департаменту мониторинга защиты прав человека.

Информацию о контактных лицах уже получили международные организации, офис омбудсмена, международные и местные наблюдательские миссии, неправительственные организации.

«В день выборов МВД Грузии периодически будет информировать общество о возможных нарушениях», - сказано в заявлении МВД.

В день голосования полиции не разрешается находиться на территории избирательного участка либо рядом с ним. Сотрудники МВД могут прибыть туда только по вызову. Сразу после устранения угрозы, полицейские обязаны покинуть территорию.