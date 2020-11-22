Во втором туре выборов в Грузии правящая партия побеждает во всех 17 округах

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" уверенно побеждают во всех 17 мажоритарных округах во втором туре парламентских выборов в Грузии, прошедших накануне, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте ЦИК Грузии в ночь на воскресенье, все кандидаты от "Грузинской мечты" набирают не менее 87% голосов избирателей, многие - больше 90%.

Явка избирателей во втором туре составила 26,2%, в первом - более 56%.