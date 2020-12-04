В Грузии соотношение госдолга к ВВП может вырасти до 72%

В случае дальнейшей девальвации курса национальной валюты, очень высока вероятность того, что соотношение госдолга к ВВП достигнет 72% - таковы вывода отчета Палаты аудита Грузии, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Согласно проекту бюджета на 2021 год, государственный долг вырастет до 32 млрд. лари, что на 3,6 млрд. и 12,7% больше, чем в бюджете 2020 года. Рост задолженности вызван взятием новых, как внешних, так и внутренних долгов.



Однако в общей структуре задолженности доля внешнего долга значительно выше, чем внутреннего и составляет 73,4%.



Кроме прочих факторов это также связано и с девальвацией национальной валюты, в результате которой долг в пересчете на лари растет параллельно с падением курса валюты.



В настоящее время соотношение госдолга к ВВП ниже 60%, выше которых задолженность запрещена конституцией. Но в случае, если будет валютный шок и единовременная девальвация лари на 30%, то задолженность достигнет 72,1%.



Палата аудита также отмечает, что первоначально в проекте бюджета на 2021 год планировалось увеличение госдолга на 3,6 млрд. лари, но позднее, этот показатель был увеличен до 5,2 млрд.