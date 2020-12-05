На первом этапе выдачи компенсаций единовременную помощь получили 248 817 человек

По состоянию на 1 декабря единовременную компенсацию в размере 300 лари (90$) получили 248 817 человек, всего перечислено 74 645 000 лари (22 449 623$),передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



Речь идет о первом этапе выдачи компенсаций в рамках антикризисного плана правительства, который началась в мае 2020 года.



По данным ведомства, всего для получения помощи в размере 300 лари регистрацию прошли 251 167 бенефициаров, однако в случае 2 350 лиц, документация не была заполнена должным образом.

Получателями единовременной компенсации в размере 300 лари в основном были представители следующих профессий: торговец базара/рынка; Торговец другого типа; Лицензированный водитель такси; Водитель; Рабочий; Ремесленник; Строительный специалист; Пекарь/кондитер; Репетитор; Обслуживающий персонал ресторана; Обслуживающий персонал гостиницы; Прочие виды вспомогательного персонала; Персонал салона красоты; няня; Гид; Сезонный разнорабочий, трудоустроенный за границей.



Согласно антикризисному плану правительства Грузии, в госбюджете на 2020 год выделено 75 миллионов лари (22 556 390$) на помощь работникам или самозанятым в неформальном секторе.



Напомним, в рамках четвертого этапа антикризисного экономического плана прием электронных заявлений на компенсацию в размере 300 лари начался 3 декабря и продлится по 24 декабря. Целевая социальная помощь предоставляется лицам, деятельность которых приостановлена в связи с ограничениями, введенными с 28 ноября 2020 года.