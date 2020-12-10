В Грузии правительственную помощь в размере 300 лари уже получили 14 302 человек
По информации Государственного агентства по трудоустройству при Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, правительство начало выдачу помощи в размере 300 лари, которую уже получили 14 302 человек, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По сообщению агентства, прием электронных заявок на получение компенсации уже начался. Прием первых заявок на получение помощи начался 3 декабря и продлится до 24 декабря. Право на получение единократной компенсации есть у тех лиц, которым с 28 ноября 2020 года, из-за введенных ограничений в связи с пандемией, приостановлена деятельность или право допуска на объект в пространство для потребительской реализации.
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