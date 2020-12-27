Утвержден бюджет Тбилиси на 2021 год

Сакребуло (городской совет) Тбилиси утвердил бюджет столицы на 2021 год – его объем определен в размере более 1 миллиарда лари, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Общие расходы бюджета составят 1 050 302 500 лари (321,8 миллиона лари). Эта сумма на 28,9 миллиона лари больше, чем в 2020 году.

Приоритеты главного финансового документа Тбилиси на 2021 год – это здравоохранение, социальная сфера, образование, экология и инфраструктура. В прокте расписаны следующие траты:

строительство и восстановление транспортной инфраструктуры – 174 263 800 лари (примерно 54 миллиона долларов);

строительство, эксплуатация инфраструктурных объектов и укрепление аварийных зданий – 194 636 500 лари (59,6 миллиона долларов);

сохранение и улучшение экологического состояния – 148 944 100 лари (45,6 миллиона долларов);

содействие развитию экономики – 4 164 400 лари (1,2 миллиона долларов);

развитие товариществ собственников – 39 157 300 лари (почти 12 миллионов долларов);

здравоохранение и социальное обеспечение – 154 136 000 лари (47,2 миллиона долларов);

образование – 175 094 000 лари (53,6 миллиона долларов);

культура, спорт и дела молодежи – 47 355 800 миллионов лари (14,5 миллиона долларов);

общественный порядок и безопасность – 4 402 300 лари (1,3 миллиона долларов);

представительские и исполнительные органы города Тбилиси – 108 148 400 лари (33,1 миллиона долларов).

Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе считает, что проект бюджета отвечает всем вызовам будущего года.

«2021 год – это год, когда негативные экономические влияния будут важным фактором для доходов бюджета. Несмотря на это бюджет представлен в размере 1,05 миллиарда, что очень много. Он отвечает тем вызовам, которые критически важны для города», — сказал.

Бюджет утвердили голосами 34 депутатов сакребуло. Часть оппозиционеров не принимала участие в заседании в знак протеста.