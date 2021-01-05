Мы ведем активные переговоры, чтобы как можно раньше получить вакцину - правительство Грузии

Эпидемиологическое положение в Грузии, подтвержденный в стране новый штамм, процесс подготовки к этапу интенсивного тестирования и вакцинации обсуждались на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета, которое было проведено в администрации правительства под руководством премьер-министра Георгия Гахария. Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

На заседании совета подробно обсудили имеющуюся эпидемиологическую ситуацию в Грузии. Было отмечено, что за прошедшие дни тестирование проводилось в небольших количествах, выявление случаев также было низким и соответственно, 2316 выявленных сегодня случаев связаны с теми инфицированными, кто не был выявлен за прошедшие три дня.

Разговор коснулся нового штамма коронавируса, один случай которого был подтвержден в Грузии. Было отмечено, что клинически он протекает так же, как и ранее известный штамм, однако, согласно имеющейся на данном этапе информации, новый штамм характеризуется относительно быстрым распространением и необходимы дополнительные меры предосторожности.

На заседании также обсудили продолжающийся процесс интенсивного тестирования и речь зашла о тех дополнительных мерах, которые включают в себя расширение системных целевых групп, для того, чтобы сделать этот процесс еще более эффективным.

«На заседании межведомственного координационного совета внимание было уделено текущей работе по обеспечению беспрепятственного процесса ковид-вакцинации и о шагах, предпринятых специальной комиссией, созданной в связи с этим по распоряжению премьер-министра. Было отмечено, что при участии государства, министерства иностранных дел и дипломатических представительств Грузии за рубежом активно ведутся переговоры с международными партнерами и производителями вакцины, чтобы страна как можно скорее получила бы первые дозы вакцины», - сказано в распространенном релизе, но не приводится никаких подробностей о том, какие ощутимые шаги предприняла специальная комиссия.