Запрет на передвижение в ночное время в Грузии из-за коронавируса продлится до 1 марта

Межведомственный координационный совет при премьер-министре Грузии по борьбе с коронавирусом принял решение сохранить действие запрета на передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00), до 1 марта. Об этом в пятницу сообщила первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге после заседания совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запрет на ночное передвижение людей, который действует ежедневно с 21:00 до 05:00, останется в силе до 1 марта", - сказала она.

Цкитишвили также сообщила, что координационный совет принял решение начать снимать ограничения - в городах Тбилиси, Кутаиси (край Имерети) и Рустави (край Квемо Картли) с 1 февраля разрешено открыть все торговые центры и магазины.

"В Тбилиси, Кутаиси и Рустави с 1 февраля возобновят работу все магазины и торговые центры", - сказала Цкитишвили, добавив, что в этих городах запрет на работу общественного транспорта сохранится до 1 марта.

С начала эпидемии коронавируса число выявленных случаев заражения в Грузии составило 251 071.