В Грузии объявили условия въезда иностранных граждан с 1 февраля

С 1 февраля, после возобновления регулярного авиасообщения, прибывающие в Грузию пассажиры должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлан.

Правило не каснется тех людей, которые полностью вакцинированы, то есть прививались от коронавируса в два этапа.

«Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов», - пояснил Гамкрелидзе.

На данный момент решается, нужно ли будет уже приехавшим в Грузию людям делать повторный ПЦР-тест через несколько дней. Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.

В Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.