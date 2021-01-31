С понедельника в крупных городах Грузии возобновляют работу торговые центры

Завтра, 1 февраля, в Грузии восстановят работу торговые центры и объекты, занимающиеся оптово-розничной торговлей, которые уже зарегистрировались на специально созданном Минздравом портале. Об этом заявил руководитель департамента инспекции труда Бека Перадзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

С 1 февраля в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави также возобновляется работа общественного транспорта, школ, магазинов и торговых центров.

Кроме того, в Аджарии разрешается работа объектов питания открытого типа. Что касается Тбилиси, Кутаиси и Рустави, то в этих городах пока речь идет только об открытии торговых центров и непродовольственных магазинов.

Также до 1 марта в Грузии сохраняется запрет на работу тренажерных залов и бассейнов.

Следует отметить, что согласно решению правительства, ограничения продолжат действовать в Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави по выходным дням. По субботам и воскресеньям по-прежнему будет остановлен общественный транспорт, не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки, а в Тбилиси, Кутаиси и Рустави закроются торговые центры.

Перадзе напомнил, что руководство торговых объектов обязано регулярно тестировать сотрудников, все затраты на эти процедуры в феврале будет оплачивать государство.

«20% сотрудников должны проходить тестирование каждые 14 дней. Затраты на тестирование в феврале полностью покроет государство. А с 1 марта частный сектор в этом постепенно начнет участвовать частный сектор», — сказал Перадзе.

Он также подчеркнул, что общественный транспорт пока открывается только в тех городах, где плотность населения не очень высока, а показатель заражаемости коронавирусом составляет менее 4%.