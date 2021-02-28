S&P назвало ключевые риски для экономики Грузии в 2021 году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне BB, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

S&P ожидает, что темпы роста ВВП в Грузии в 2021 году повысятся до 4%. В Минфине указывают, что это один из самых высоких показателей в регионе. Ведомство также подчеркнуло, что ожидания международных финансовых институтов и рейтинговых агентств позитивные, несмотря на двузначные показатели снижения экономики в начале года.

В S&P считают, что ключевую роль в восстановлении экономики Грузии сыграют прямые иностранные инвестиции. Как указывают аналитики, в поспандемийный период страна будет менее уязвима к изменениям настроений инвесторов, чем другие суверенные государства с сопоставимым уровнем развития.

Тем не менее, агентство не исключает, что на ситуацию повлияет политическая нестабильность, наблюдающаяся в Грузии в последние дни. «Этот процесс может поставить под угрозу доверие инвесторов и сократить объем инвестиций в среднесрочной перспективе», — приводят в Минфине оценку S&P.

Среди других позитивных факторов эксперты упоминают хорошую институциональную среду и своевременно полученное финансирование международных финансовых институтов.

Негативный прогноз S&P объясняется относительно медленными темпами восстановления туризма, доля которого в ВВП Грузии, неизменно росла до пандемии коронавируса.

«По данным S&P, восстановление туризма во всем мире, в том числе в Грузии, будет происходить относительно медленнее, чем ожидалось изначально. В случае быстрого восстановления туризма, на что мы возлагаем большие надежды, компания выражает готовность восстановить перспективу», — заявили в министерстве финансов.

Подводя итог, ведомство заявляет, что в постпандемический период для Грузии как никогда будет важна стабильная политическая среда. В правительстве уверены, что дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности поможет стране подняться еще на две ступени и получить инвестиционный рейтинг к 2024 году, как и планировалось.