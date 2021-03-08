Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом - министр

Граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

На 3-й день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-исследование за свой счет.