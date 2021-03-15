Власти Грузии будут развивать энергоэффективность в сельском хозяйстве

Программа Минсельхоза "Льготный агрокредит", которая обеспечивает выдачу целевых кредитов фермерам по низкой ставке, начинает финансировать энергоэффективные предприятия, говорится в сообщении Агентства развития села, передает Trend со ссылкой на Грузинские СМИ.

Теперь проект "Льготный агрокредит" включает финансирование энергоэффективных печей и предприятий, производящих энергию для топливосберегающих печей.

Цель проекта – помочь развитию производства энергоэффективных печей, работающих на твердом топливе/биомассе (древесные отходы, сухие дрова, навоз и другие виды сельхоз отходов, используемых для топлива), а также создание предприятий по производству альтернативных и возобновляемых видов твердого топлива (пеллеты, брикеты, дрова, древесные отходы, навоз и другие сельскохозяйственные отходы).

В рамках подкомпонента "Финансирование пищевой и энергоэффективной промышленности" будут финансироваться как кредиты, так и лизинг.

На начальном этапе кредиты будут выдаваться финансовыми учреждениями на закупку лесозаготовительного оборудования с 1 мая 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые будут зарегистрированы в муниципалитетах Ахмета, Дедоплисцкаро, Кварели, Телави, Тианети, Чохатаури, Ланчхути и Озургети.

Важное изменение в проекте "Льготного агрокредитования" связано с реформой лесного сектора. Проект реформирования лесного сектора реализуется Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) совместно с Минсельхозом Грузии. В рамках проекта Агентство сельского развития реализует "Программу содействия энергоэффективности".