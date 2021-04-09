Грузия в ближайшее время получит новые дозы вакцин

В ближайшее время Грузия получит новые дозы вакцин. Об этом стало известно после заседания Координационного совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Также на заседании обсуждалась важность дальнейшей интенсификации процесса вакцинации в стране.

Как заявили в Администрации правительства, параллельно, по указанию премьер-министра и при непосредственном его участии, ведутся активные переговоры с производителями вакцин и странами-партнерами о мобилизации дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки.