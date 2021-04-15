Грузия ужесточает условия въезда для прибывающих из Индии

Для визитеров, прибывающих в Грузию из Индии, ужесточаются условия въезда на территорию страны, сказано в постановлении правительства страны, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По установленным ранее правилам, гражданин любой страны мог безусловно пересечь границу Грузии при наличии документа, свидетельствующего о полном курсе вакцинации.

С 15 апреля это правило больше не будет распространяться на путешественников, прибывающих из Индии, невзирая на их гражданство. Во-первых, они должны будут представить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, а во-вторых, пройти повторный тест на COVID-19 на третий день нахождения в стране.

Согласно постановлению, прибывающие студенты из Индии смогут въезжать в Грузию только чартерными рейсами. При выполнении чартерного рейса из Индии в Грузию необходимо попросить авиакомпанию проверить действительность пассажирских документов на месте отправления.