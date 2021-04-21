Минфин Грузии связал укрепление лари с восстановлением туризма

Восстановление туризма в Грузии хотя бы на 25%, повлияет на укрепление лари, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

«Если мы вернем 25-30% туризма и не произойдет радикальных изменений в пандемии, мы можем ожидать, что лари будет иметь тенденцию к укреплению. Мы считаем, что во втором полугодии туристические потоки должны увеличиться.

Хотя процесс вакцинации так или иначе проходит в разных странах, мы по-прежнему видим, что процесс идет не очень хорошо, и во многих странах уровень вакцинации почти такой же, как в прошлом году, во время так называемой «второй волны», — сказал Какауридзе в интервью Общественному телевидению Грузии.

Какауридзе призвал хорошо осознавать давление, которое пандемия оказала на экономику страны и на национальную валюту.

«Сектор туризма, который составлял примерно 10% нашей экономики, сильно пострадал, это направление практически обнулилось, что сказалось и на обменныом курсе», — отметил Какауридзе.

Экономика Грузии испытывает тяжелый кризис из-за пандемии коронавируса, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны COVID-19, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты.

В 2019 году количество международных путешественников в Грузии превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Однако уже в 2020 году пандемия разрушила все планы туристической индустрии. Доходы от туризма в прошлом году опустились на рекордно низкий уровень – 427,7 тысяч долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллионов.