Каха Кучава стал председателем парламента Грузии

Депутаты парламента Грузии 86 голосами "за" и шестью "против" избрали председателем парламента представителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каху Кучава, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Избрание нового председателя понадобилось после отставки с этого поста Арчила Талаквадзе.

Кучава был единственным кандидатом на пост председателя и получил поддержку всех своих однопартийцев и части оппозиции.

"Для меня это большая честь и ответственность. Я уверен, что сегодня начинается новый этап в парламенте Грузии. Состоялся многопартийный парламент, голоса избирателей представлены в нем полноценно и будут слышны. С моей стороны я обещаю соблюдать баланс и способствовать демократическим процессам в парламенте вместе с вами", – заявил Кучава.

Кучава стал депутатом парламента Грузии в 2016 году и был переизбран по итогам выборов 2020 года. До этого он работал генеральным директором геологической компании Georgian Copperand Gold, гендиректором Кавказских минеральных вод.