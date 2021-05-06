Грузия получит еще 600 тысяч китайской вакцины Sinopharm

Грузия получит еще 600 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, заявила сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По словам министра, в июне Грузия получит еще 250 тысяч доз этой вакцины.

«Безусловно, дополнительные дозы будут. У нас уже есть доступ на сто тысяч доз. В июне мы ждем дополнительно 250 тысяч доз и есть договоренность на еще 250 тысяч. Это означает, что помимо того количества, которое сегодня уже полностью забронировано, для нас будет доступно дополнительно еще 600 тысяч доз Sinopharm», — сказала Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави-2».

Тикарадзе считает, что темпы вакцинации в Грузии резко возросли: 5 мая в Грузии было зафиксировано рекордное количество вакцинированных — более 3,6 тысяч человек.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска, однако из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились граждане старше 65 лет, а затем и старше 55 лет. После получения китайской вакцины Sinopharm на прививку могут записаться все граждане старше 18 лет.

Вакцинация китайским препаратом Sinopharm в Грузии началась 4 мая. Первые сто тысяч доз этого препарата Грузия получила в апреле.

По последним данным, в Грузии первую дозу вакцины от коронавируса сделали 51 600 человек.