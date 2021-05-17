В совместном Центре НАТО-Грузия состоялась церемония закрытия учебного курса

Объединенный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) завершил международный курс подготовки наблюдателей-инспекторов, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным Министерства обороны Грузии, пятидневный курс обучения проходил на учебных базах JTEC и Норио, и включал теоретическую и практическую подготовку.

Тренировки вели инструкторы из Грузии и Литвы, в них наряду с грузинскими и литовскими военными приняли участие военнослужащие США и Украины.