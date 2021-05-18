Кувейтская авиакомпания возобновляет полеты в Тбилиси
Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Airways возвращается в Тбилисский международный аэропорт, сообщает компания TAV Georgia, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".
Авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Эль — Кувейт – Тбилиси с 4 июня.
Во время летнего навигационного сезона полеты будут выполнятся по понедельникам и пятницам на самолете типа Airbus 320.
Авиакомпания Kuwait Airways осуществляет полеты в Тбилиси с 2018 года.
На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.
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