Кувейтская авиакомпания возобновляет полеты в Тбилиси

Кувейтская государственная авиакомпания Kuwait Airways возвращается в Тбилисский международный аэропорт, сообщает компания TAV Georgia, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Эль — Кувейт – Тбилиси с 4 июня.

Во время летнего навигационного сезона полеты будут выполнятся по понедельникам и пятницам на самолете типа Airbus 320.

Авиакомпания Kuwait Airways осуществляет полеты в Тбилиси с 2018 года.

На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста или же документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.