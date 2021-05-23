В Грузии выявлено 733 новых случая коронавируса
В Грузии за минувшие стуки выявлено 733 новых случая коронавируса, выздоровели 1 530 инфицированных, умерли 20 пациентов, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
За 24 часа в стране было проведено 16 972 теста на коронавирус, в том числе 7 425 экспресс-тестов на антигены и 9 547 ПЦР-тестов.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 337 573 случая заражения коронавирусом, из которых выздоровели 318 599 и скончались 4 622 человека.
На сегодня вакцинировано 112 192 человек, за сутки — 2 787 человек.
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