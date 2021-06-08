Грузия - одна из первых стран, которая получит вакцины из США
Грузия, Украина и Косово - первые три европейские страны, которые получат вакцину из Соединенных Штатов Америки, исходя из региональных приоритетов и партнерских отношений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, посольство США в Грузии написало в социальных сетях.
В посольстве заявили, что США стремятся помочь экономике оправиться от пандемии.
«Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встретился с представителями организаций, входящих в состав аналитической консультативной группы, поддерживаемой USAID/Грузией. Они обсудили, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать устойчивое экономическое восстановление, которое принесет пользу обществу», - говорится в заявлении посольства.
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