Грузия получит миллион доз китайских вакцин
«На следующей неделе у нас будет определенный объем вакцин, и мы начнем процесс массовой вакцинации», - заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По её словам, в конце года Грузия получит полмиллиона доз вакцины Sinopharm и такое же количество вакцин Sinovaс.
На основании определенных переговоров с производителем, которые предполагают соглашение о конфиденциальности, мы не имеем права называть важные детали. Однако мы можем подтвердить, что миллион вакцин — полмиллиона Sinopharm и полмиллиона Sinovaс должны быть доставлены в Грузию до конца недели. Соответственно, с начала будущей недели мы можем начать массовую вакцинацию этими вакцинами», - заявила Екатерина Тикарадзе.
Лента новостей
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Ичери шехер и Гобустан – Испанией. Почему ноги актрисы запретили снимать в знаменитом фильме? (ВИДЕО, ФОТО)
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину
Канал «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции - премьер Азербайджана
Гражданка Азербайджана назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане