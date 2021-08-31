В Грузии продлено ограничение на работу общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Грузии ограничение на работу общественного транспорта продлено до 13 сентября.

Об этом на брифинге сообщил глава оперативного штаба координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе, передает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее сообщалось, что работа общественного транспорта, приостановленная с 14 августа в крупных городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди, возобновится 4 сентября.

Кроме того, решено, что учебный процесс в школах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября будет осуществляться в дистанционном режиме.

В дистанционном режиме будут учиться также студенты вузов и профессиональных училищ.

Также до 4 октября не откроются детские сады – это касается как государственных, так и частных детских садов.

Отмечается, что Грузия переживает период «четвертой волны» распространения вируса.

По данным грузинского минздрава, с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 549 811 человек. Скончались от этого заболевания 7 408 человек. Только в августе число летальных исходов составило 1 287.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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