Грузия демонстрирует приверженность делу укрепления евроатлантической безопасности - НАТО

БАКУ /Trend/ - НАТО высоко ценит существенный вклад Грузии в операции Североатлантического союза, который демонстрирует ее приверженность делу укрепления евроатлантической безопасности, сказали Trend в среду в НАТО.

Было отмечено, что Грузия станет членом Альянса НАТО с Планом действий по членству (ПДЧ) в качестве неотъемлемой части этого процесса.

"Мы подтверждаем все элементы этого решения", - сказал источник.

Также была отмечена твердая поддержка права Грузии определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без вмешательства извне.

Источник добавил, что как партнер по расширенным возможностям Грузия тесно сотрудничает с Альянсом по широкому кругу вопросов.

«Мы приветствуем недавнее политическое соглашение о предстоящем пути для Грузии и призываем к его полному осуществлению всеми сторонами. Это соглашение открывает путь для важных реформ, которые помогут Грузии, стране-претенденту, добиться прогресса в ее подготовке к членству», - сказали в НАТО.

Отношения между НАТО и Грузией восходят к 1992 году, когда Грузия присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества (ССАС). В 1994 году Грузия присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», а с 1996 года активно участвует в учениях в рамках программы.

(Автор: Тамилла Мамедова)