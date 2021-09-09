Мужчина, напавший на филиал Банка Грузии, освободил всех заложников (Обновлено)

Грузия 9 сентября 2021 17:58 (UTC+04:00)
Мужчина, напавший на филиал Банка Грузии, освободил всех заложников (Обновлено)

Вооруженный мужчина, который в четверг днем ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели (край Кахети), освободил всех заложников. Об этом журналистам сообщил губернатор края Ираклий Шиошвили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У него [злоумышленника] уже нет заложников. На данный момент идут переговоры между ним и сотрудниками правоохранительных органов. Посмотрим, чем они закончатся. Сейчас он в банке один", - сказал Шиошвили.

17:27 (GMT+4) Вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в городе Кварели края Кахети на востоке страны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники МВД мобилизованы на улице Чавчавадзе в Кварели. По предварительной информации, в филиал Банка Грузии ворвался вооруженный человек. Сотрудники полиции сразу же после поступления сообщения о нападении в режиме неотложного реагирования огородили место происшествия и прилегающую к нему территорию", - уточнило министерство.

В МВД утверждают, что "проводятся все необходимые оперативные и неотложные мероприятия". Ведомство призывает работников СМИ соблюдать меры безопасности и подчиняться требованиям полиции.

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