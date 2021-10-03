Президент Грузии положительно оценила прошедшие выборы

Грузия 3 октября 2021 21:03 (UTC+04:00)
Президент Грузии положительно оценила прошедшие выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценивает день выборов в органы местного самоуправления, передает Trend со ссылкой на Грузию Online. Но у главы государства есть три «ключевых замечания», касающиеся избирательной программы, вовлеченности в процесс небольших партий и участия в политике женщин.

По словам президента, несмотря на поляризацию и сложную политическую предвыборную обстановку, можно сказать, что голосование прошло в спокойной, справедливой, безопасной и конкурентной среде, без существенных нарушений. Она расценивает этот день как еще один шаг к демократии и стабилизации. Зурабишвили отмечает, что против этого боролись многие силы, но «нам это удалось».

Перечисляя свои замечания, глава государства в первую очередь заявила, что на нынешних муниципальных выборах проблемы местного самоуправления не были главной темой, на что, по ее словам, обратили внимание и международные наблюдатели. «Надеюсь, что во втором туре этому вопросу будет уделено больше внимания», — отметила она.

Во-вторых, хотя Зурабишвили и отметила, что многопартийность в Грузии еще больше укрепилась и мелкие партии будут представлены в муниципальных советах, было бы лучше, если бы такие политические силы получили больше шансов, больше ресурсов и больше средств. По словам президента, так в будущем можно будет победить деполяризацию.

Третьим пунктом Зурабишвили стал гендерный баланс: по ее словам, будучи женщиной-президентом, она хотела бы, чтобы на этих выборах женщины получили больше мест. Президент выразила сожаление, что их не было в списках кандидатов в мэры, пожелав, чтобы на следующих выборах положение исправилось. «Я также хочу поздравить всех женщин, которые добились если не победы, то успеха, и пожелать им всего наилучшего», — сказала Саломе Зурабишвили.

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