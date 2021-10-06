Грузия будет представлена на международном форуме в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в рамках рабочего визита в Турцию примет участие в XII Международном форуме по транспорту и связи, который пройдет в Стамбуле, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В открытии форума примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Мероприятие пройдет с участием делегаций из 16 стран, и на нем будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества в сфере транспорта, логистики и коммуникаций, основные транспортные маршруты и региональные проекты.

Выступление грузинского министра на форуме будет посвящено перспективам цифровизации национальных и региональных транспортно-логистических проектов.

Турнава также проведет в рамках мероприятия двусторонние встречи со своими коллегами из других стран, примет участие в совещании с участием представителей Азербайджана, Турции и Казахстана по вопросам повышения конкурентоспособности Среднего транспортного коридора.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)