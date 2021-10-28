Товарооборот между Грузией и Россией превысил $1 млрд

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Грузией и Россией с января по сентябрь 2021 года составил 1,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Данный показатель вырос на 22,5 процента в годовом исчислении в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, когда грузинский товарооборт с Россией составил 934,6 миллиона долларов.

Доля России в общем товарообороте Грузии снизилась на 0,1 процента - до 11,4 процента, говорится в отчете.

Грузинский экспорт в Россию за первые 9 месяцев 2021 года составил 426,2 миллиона долларов, что на 38,1 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года (308,6 миллиона долларов).

Импорт Грузии из России с января по сентябрь 2021 года составил 718,8 миллиона долларов. Данный показатель больше на 14,8 процента, чем за отчетный период 2020 года (626 миллионов долларов)

При этом Россия заняла второе место среди трех крупнейших партнеров Грузии по товарообороту в отчетном периоде 2021 года.

Отметим, что общий внешнеторговый оборот Грузии с января по сентябрь 2021 года составил 10 миллиардов долларов - рост на 22,3 процента по сравнению с 8,1 млрд долларов за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)