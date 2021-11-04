Грузия сократила импорт кожаных изделий из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2021 года Турция сократила экспорт кожаных изделий в Грузию на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,691 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В сентябре экспорт кожаных изделий из Турции в Грузию достиг 1,448 миллиона долларов, что на 32,2 процента больше показателя сентября прошлого года.

Турция в январе – сентябре 2021 года увеличила экспорт кожаных изделий на 28,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,266 миллиарда долларов.

В сентябре Турция экспортировала кожаные изделия на 172,059 миллиона долларов, что на 32 процента больше показателя сентября 2020 года.

За последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 гг.) турецкий экспорт кожаных изделий составил 1,611 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)