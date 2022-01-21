Чешское агентство развития планирует реализацию в 2022 г. новых проектов в Грузии

БАКУ /Trend/ - Чешское агентство развития планирует начать реализацию в Грузии в 2022 году двух новых проектов в сфере безопасности пищевых продуктов (в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН) и социальной ориентации (в сотрудничестве с Experience France), сообщили Trend в агентстве.

В 2021 году в Грузии агентство работало над реализацией 12 проектов, несмотря на последствия пандемии COVID-19, сообщил источник.

По его данным, проект "Количественная оценка рисков для здоровья, окружающей среды и поддержка реабилитации бывшего Батумского нефтеперерабатывающего завода" является одним из наиболее важных проектов Чешского агентства развития, реализуемых сегодня в Грузии. Он направлен на борьбу с загрязнением в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода, разработку схемы восстановления территории и обеспечения ее дальнейшего использования.

Чешское агентство развития также сотрудничает с донорскими организациями в разработке проектов в Грузии. В настоящее время совместно с Австрийским агентством развития оно реализует программу комплексного устойчивого развития в грузинском районе Арагви.

По словам источника, ежегодно выделяемый бюджет Чешского агентства развития для реализации проектов в Грузии составляет от 2,1 миллиона до 2,3 миллиона евро.

"Часть годового бюджета выделяется на текущие проекты предыдущих лет. Основываясь на предложениях грузинских партнеров (НПО, муниципалитеты, министерства и т.д.), посольство Чехии в Тбилиси вносит предложения по возможным новым проектам", - отметил источник.

По его словам, Чешское агентство развития работает в соответствии с программой двустороннего сотрудничества в целях развития, которая является неотъемлемой частью участия Чешской Республики в жизни Грузии.

Программа определяет три основных отраслевых приоритета, а именно: социальное инклюзивное развитие, сельское хозяйство и развитие сельских районов, а также правильное управление.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)