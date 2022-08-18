Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии

Новый завод по переработке и сушке фундука открылся в Чохатаурском муниципалитете (регион Гурия) при поддержке государства. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Минсельхоз Грузии.

Завод оснащен по современным стандартам и может переработать 300-500 тонн фундука в год. В нем трудоустроены 20 человек.

Компания "Мегагро" – бенефициар госпрограммы софинансирования предприятий по переработке и хранению сельхозпродукции. Инвестиции в предприятие составили 680,4 тысячи лари, 250 тысяч лари из которых – грант, а 300 тысяч лари компания получила в рамках программы "интегрированного развития пилотных регионов".

Кроме того, компания с помощью "Программы технической помощи" внедрила международный стандарт продовольственной безопасности ISO 22000, где софинансирование со стороны государства составило 30 тысяч лари. Компания планирует продавать свою продукцию как на местном, так и на международном рынках.

"Фундук является для нас важным сельскохозяйственным продуктом. Рынок полностью диверсифицирован, и продукция почти полностью экспортируется в Евросоюз", – заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.

Шамугия посетил новое предприятие вместе с губернатором Гурии Георгием Урушадзе. По информации министра, в прошлом году грузинский фундук был экспортирован на сумму около 114 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатель 2020 года, отметив, что эту тенденцию нужно сохранить.

Также министр затронул проблему вредителей, отметив, что борьба с мраморными клопами является большим вызовом для отрасли фундуководства.

"Государство вместе с фермерами годами борется с этим вредителем. У нас есть конкретные результаты, которые выражаются в повышении урожайности. В этом году у нас будет гораздо больший урожай, чем в 2018-2019 годах, однако проблемы с качеством остаются", – сказал Шамугия.

При поддержке государства в рамках проекта софинансирования перерабатывающих и складских предприятий по всей Грузии софинансировано 196 предприятий, сумма государственного гранта составила 95,8 миллиона лари. В Гурии в рамках этого же проекта софинансируется 13 предприятий, сумма государственного гранта составляет 5,8 миллиона лари.

Кроме того, для развития фундукового сектора по всей стране было выдано 226 льготных агрокредитов на сумму более 40 миллионов лари, в том числе 11 льготных кредитов на сумму 3,5 миллиона лари в регионе Гурия.