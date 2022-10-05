Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии снизился на 6,4%

За второй квартал 2022 года дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 252,1 миллиона долларов, что на 49% больше показателей за апрель-июня 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в материалах Национального банка Грузии.

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.

Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета во втором квартале составил 4,2% от квартального ВВП.

Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за второй квартал составило 1,1 миллиарда долларов, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт товаров увеличился на 31,4% в годовом исчислении, а импорт увеличился на 30,1%.

Экспорт туристических услуг частично возобновился во втором квартале 2021 года. Эта положительная тенденция продолжилась и в следующих кварталах, достигнув 748,8 млн долларов во втором квартале 2022 года, что составляет 85,3% от соответствующего периода 2019 года.

Баланс доходов отрицательный и составляет 357,1 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда увеличилась на 35,3%, а отрицательный чистый инвестиционный доход увеличился на 18,4%.

Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 34,4% в годовом исчислении до 763,8 миллиона долларов во втором квартале 2022 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период увеличились на 34,2% до 707,3 млн долларов. В то же время чистые трансферты из государственного сектора сократились на 7,4%.

Чистые прямые иностранные инвестиции во втором квартале составили 284,3 миллиона долларов или 4,7% квартального ВВП.