В Объединении аэропортов Грузии новый директор

Объединение аэропортов Грузии возглавил Ираклий Каркашадзе, имеющий многолетний опыт работы в авиационном секторе. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

Каркашадзе сменил на этом посту Тамара Арчуадзе, которая занимала должность директора Объединения аэропортов Грузии с января 2020 года.

"Ираклий Каркашадзе имеет более чем семилетний практический опыт работы в сфере авиации. Он закончил магистерскую программу (MBA) по авиационному менеджменту в Университете Кремса (Австрия), лидера авиационной отрасли", - заявила Квривишвили, представляя нового директора сотрудникам Объединения.

Каркашадзе также является доктором Технического университета Джорджии. Тема его диссертации: "Автоматизация бизнес-процессов управления логистикой авиакомпаний", отметила Квривишвили.

Кроме того, Каркашадзе магистр международного маркетинга и развития бизнеса в бизнес-школе SKHEMA в Париже. Он имеет степень бакалавра в области промышленной инженерии и менеджмента Черноморского международного университета. Он учился по обмену в средней школе Candor High School в Нью-Йорке.

До назначения на новый пост Каркашадзе занимал должность заместителя мэра города Кутаиси (Имерети), где курировал туризм и международные отношения. По его словам, главная цель – укрепление Объединения аэропортов Грузии, которое начинает новый этап развития.

"Аэропортам Грузии нужны новые возможности. Мы должны быть мостом между грузинской авиационной индустрией и глобальными рынками", - сказал Каркашадзе.

Особое внимание будет уделено развитию авиационной индустрии Грузии как коммерчески прибыльного бизнеса и, конечно же, Кутаисского международного аэропорта, имеющего большой потенциал и будущее, сообщил Каркашадзе

"Этот процесс будет последовательным, системным, направленным на постоянное развитие", - отметил он.

Как отметил Каркашадзе, он намерен привлечь как можно больше авиакомпаний, что будет содействовать развитию туризма и, соответственно, развитию экономики Грузии.

Бывший директор ведомства Тамара Арчуадзе стала членом Наблюдательного совета Объединения аэропортов, который курирует деятельность организации.

Организация объединяет пять аэропортов, среди которых три международных (Кутаисский, Тбилисский, Батумский), а остальные аэропорты местного назначения (Местиа и Амбролаури).

Миссия организации – систематически объединять и развивать гражданские аэропорты Грузии, обеспечивать создание и развитие современных, безопасных и комфортных аэропортовых услуг и инфраструктуры, работая в соответствии с международными и национальными стандартами.