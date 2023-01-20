На востоке Грузии произошла стрельба, есть раненые и погибшие

Несколько человек погибли или получили ранения в результате стрельбы с балкона одной из квартир жилого дома в Сагареджо. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

"Также был открыт огонь по вызванным на место сотрудникам МВД, один из которых погиб", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на место происшествия мобилизованы дополнительные наряды полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Дополнительную информацию о деталях спецоперации, а также о раненых и погибших ведомство сообщит позже.