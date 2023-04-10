В Грузии растет число микроэлектростанций

В Грузии по последним данным зарегистрировано 760 электростанций микромощности и их число растет. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.

По данным комиссии общая мощность микроэлектростанций в Грузии составляет 39 мегаватт. При этом в сеть тбилисской электрораспределительной компании "Теласи" входят 223 такие станции, а 537 включены в сеть региональной компании Energo Pro Georgia.

Речь идет о электростанциях мощностью менее 500 киловатт, находящихся во владении физических лиц. Свои солнечные, ветряные и гидроэлектростанции лица могут подключить к электрораспределительной компании и передавать ей излишки вырабатываемой энергии.

Это дает возможность лицам удовлетворять свои расходы и получать доход от компаний.