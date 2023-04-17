Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии с начала 2023 года

Аэропорты Грузии в январе-марте 2023 года обслужили почти 1,1 миллиона пассажиров, что на 33% больше, чем в первом квартале 2022 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Согласно информации агентства, данные на 3% превысили показатели 2019 года, периода до пандемии COVID-19.

В первом квартале Тбилисский международный аэропорт на 89% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году. Кроме того, Кутаисский аэропорт принял на 61% пассажиров больше, чем в январе-марте 2019, а Батумский аэропорт – на 49% больше.

Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа обслужил 2 494 пассажира, что на 77% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в январе-марте 2022 года, и на 100% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Аэропорт Амбролаури принял 254 пассажира, что на 9% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в первом квартале прошлого года, и на 30% больше, чем количество пассажиров, принятых за отчетный период 2019 года.

По сравнению с январем-мартом 2019 года пассажиропоток в аэропорту Натахтари увеличился на 231%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составляет 183%. Аэропорт обслужил 4 306 пассажиров.

Всего в первом квартале 2023 года в аэропортах Грузии было выполнено 4 839 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 3 802, а количество чартерных рейсов – 1 037. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество рейсов выросло на 22%, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель восстановления составляет 93%.