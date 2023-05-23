Министр финансов Грузии ожидает рост занятости населения в стране

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили ожидает рост числа занятости населения Грузии в условиях активизации экономичсекой активности в стране, передает Trend со ссылкой на, грузинские СМИ.

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года сократился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 18%.

"Число занятых также значительно увеличилось, примерно на 70 тысяч человек, и составило 1 271 000 человек. Мы ожидаем, что в дальнейшем будет еще больший прогресс, поскольку мы видим, что экономическая активность становится еще более активной", – заявил Хуцишвили журналистам.

По его слова, благодаря экономичсекой политике правительства, а также двузначному экономическому росту в последние два года, в Грузии исторически наилучший показатель как в направлении занятости, так и других параметров.

"У нас исторически наилучший показатель как в направлении занятости, так и многих других параметров в стране. Основным определяющим фактором этого является та экономическая политика и экономический рост, который есть в последние два года", – заявил Хуцишвили.

Министр отметил, что улучшение экономической активности существенно влияет на все экономические параметры, в том числе на занятость и сокращение безработицы.

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. В 2021-2022 гг. рост ВВП в стране был двузначным.

По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%.

Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средний показатель реального роста ВВП в первом квартале – 7,2%.